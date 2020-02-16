Боевики блокировали проезд и запуск беспилотника ОБСЕ

Боевики продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, не пропуская их через свои блокпосты и препятствуя в запуске беспилотника.



В последнем отчете миссии сообщается, что патрули не смогли проехать через блокпост в Верхнешироковском (бывш. Октябрь). Боевик сослался на проведение в этом районе инженерных работ и разминирования, однако наблюдатели видели, как в обоих направлениях блокпоста свободно проезжали гражданские автомобили.



По причине якобы проведения технических работ боевики также не пропустили патруль СММ через блокпост вблизи Самойлово.



Позднее боевики сопровождали наблюдателей в направлении южного выезда из населенного пункта, тем самым не позволив им добраться до запланированного места запуска БПЛА малого радиуса действия для выполнения полета над этим районом.