Штаб ООС: Боевики 9 раз нарушили «режим тишины», без потерь

За минувшие сутки боевики девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь велся в районе Лебединского, Марьинки, Новолуганского, Крымского, Орехово, Новозвановки, Хутора Вольного.



С началом текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, добавили в штабе.