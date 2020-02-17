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Штаб ООС: Боевики 9 раз нарушили «режим тишины», без потерь

17 февраля 2020, 08:06

Штаб ООС: Боевики 9 раз нарушили «режим тишины», без потерь

За минувшие сутки боевики девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся в районе Лебединского, Марьинки, Новолуганского, Крымского, Орехово, Новозвановки, Хутора Вольного.

С началом текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, добавили в штабе.

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