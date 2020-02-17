В Крыму украинских рыбаков арестовали на 10 суток

Суд в аннексированном Россией Крыму на 10 суток арестовал четырех граждан Украины, задержанных накануне российскими пограничниками в Азовском море с уловом камбалы. Об этом сообщил «Интерфакс» в воскресенье.



Украинцев признали виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности», а также в незаконной добыче рыбы.

Судно с четырьмя украинцами вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Российские пограничники 15 февраля сообщили о его задержании в западной части моря.



В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производство за незаконное лишение свободы и захват судна.