В России назвали условия для нового «нормандского саммита»

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, передает РБК.



«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — сказал он.



По словам замглавы МИД РФ, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке».



«Одновременное движение по этим трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил Грушко.



Одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений он назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском». «Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», — подчеркнул Грушко.

Предыдущая встреча глав «нормандской четверки» (Украины, Франции, Германии и России) состоялась 9 декабря в Париже. Следующая встреча должна состояться в апреле в Берлине.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что «нормандский саммит» состоится не в апреле, а позже. Вместе с тем президент Владимир Зеленских отметил, что у него таких данных нет.