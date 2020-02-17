Соратник Порошенко оскорбил военных, которые голосовали за Зеленского

Бывший советник пятого президента Петра Порошенко и министра обороны, волонтер Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского.



Соответствующий пост Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook вечером 15 февраля, однако позже удалил его.



В этой публикации Бирюков раскритиковал предложение президента Зеленского о совместном патрулировании границы вместе с представителями оккупированных территорий Донбасса.





Предложение о совместных патрулях, в которые войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании.



Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что тема совместного патрулирования границ на Донбассе «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Он считает, что в этом вопросе может помочь опыт Хорватии.