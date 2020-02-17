Минобороны сохранит воинское приветствие «Слава Украине!»

Прекращение действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины не отменяет воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!», которое будет закреплено в ведомственном документе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



В министерстве подчеркнули, что после отмены закона о Строевом уставе будет издан приказ Министерства обороны Украины, который определит, помимо прочего, требования к выполнению воинского приветствия, само приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!».

5 февраля Верховная Рада проголосовала за отмену закона о Строевом уставе. 11 февраля закон был передан на подпись президенту Украины. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.



В октябре 2018 года Верховная Рада сделала официальным приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!» в вооруженных силах.