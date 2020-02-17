Полиции сдался мужчина, который несколько дней дежурил на блокпосту «ДНР»

В полицию Селидово (Донецкая область) сдался мужчина, который в сентябре 2014 года с оружием в руках дежурил на блокпосту группировки «ДНР» под Ясиноватой. В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что мужчина был членом незаконного вооруженного формирования под названием «Донецкое народное ополчение».



«Как рассказал полицейским экс-участник бандформирования, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово», - говорится в сообщении полиции.



По данным правоохранителей, в течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, опасаясь быть осужденным за членство в рядах боевиков.



Сейчас с ним работают следователи Селидовского отделения полиции. Правоохранители напомнили, если человек не совершил тяжких преступлений и добровольно покинул ряды боевиков «Л-ДНР», сознавшись об этом в полиции, его могут освободить от уголовной ответственности.