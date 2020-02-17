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Украина потребовала от России освободить задержанных рыбаков

17 февраля 2020, 20:42

Украина потребовала от России освободить задержанных рыбаков

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», - сказано в комментарии МИД.

Украина потребовала от российской стороны безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь. Дипломаты также указали России, что Крымский полуостров – это неотъемлемая часть территории Украины.

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15 февраля российские силовики задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

17 февраля глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинцы занимались незаконной рыбной ловлей.

Дейнеко рассказал, что задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма – в Керчи.

В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производство за незаконное лишение свободы и захват судна.

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