Украина потребовала от России освободить задержанных рыбаков

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.



«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», - сказано в комментарии МИД.



Украина потребовала от российской стороны безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь. Дипломаты также указали России, что Крымский полуостров – это неотъемлемая часть территории Украины.

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15 февраля российские силовики задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.



17 февраля глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинцы занимались незаконной рыбной ловлей.



Дейнеко рассказал, что задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма – в Керчи.



В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производство за незаконное лишение свободы и захват судна.