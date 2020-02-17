Лутковская о решении конфликта: прошлая власть не видела на Донбассе своего электората

Предыдущая власть Украины не была готова к политической ответственности, которая бы выразилась в принятии решений для урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение высказала экс-омбудсвумен Валерия Лутковская, которая до 11 февраля представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Комментируя вопрос журналиста об амнистии, Лутковская высказала мнение, что у нынешней власти должно быть достаточно политической воли и силы, чтобы решить эту ситуацию.



«Решение вопроса может иметь политические плюсы и минусы. Далеко не все готовы взять на себя ответственность. Прошлая власть была не готова, - сказала Лутковская. - Когда я пыталась об этом говорить, позиция прошлой власти была такой: ты, что не знаешь, за кого они голосовали? Это точно не наши избиратели. Мне кажется, что с точки зрения истории Украины и будущего нашей страны это категорически неправильная позиция», - высказалась Лутковская в эфире телеканала «НАШ».



На уточняющий вопрос журналиста, считает ли она, что предыдущей власти Украины была выгодна война, Лутковская не исключила, что вопросами неразрешенного конфликта украинцев могли отвлекать от других проблем, например, экономических.