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Главные новости неподконтрольного Донбасса за день

17 февраля 2020, 23:43

Главные новости неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Украина должна четко определить, кто из жителей Донецка и Луганска, согласно закону, будет привлечен к уголовной ответственности после возвращения территорий под контроль правительства, а кто – не будет наказан. Такое мнение высказала экс-омбудсвумен Украины Валерия Лутковская, которая до 11 февраля представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сомневается в «нормандской встрече» в апреле. Он добавил, что Россия пока не наблюдает прогресса в выполнении решений «нормандского саммита» в Париже ни на одном из направлений.

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе Киеву надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании участка границы с Россией методом «увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных».

Общество

Трех обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса после обмена удерживаемыми, планируют вернуть в Киев. Речь идет о бывших сотрудниках спецподразделения «Беркут» Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

«ДНР» отказывается говорить о новой дате обмена удерживаемыми лицами. Как заявила «омбудсмен» при группировке Дарья Морозова, о дате нового обмена на Донбассе можно будет говорить только после полной «процессуальной очистки» украинской стороной участников обмена 29 декабря.

Служба безопасности Украины объявила о блокировке сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. В СБУ добавили, что часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконных операторов «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались главы «Л-ДНР».

Права человека

«МГБ» при группировке «ЛНР» объявило о задержании Виктора Филипченко, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию. Филипченко обвиняется в «шпионаже».

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