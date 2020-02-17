Пристайко не исключает, что после выборов в Донецке и Луганске «мэры Л-ДНР» так и останутся руководить

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает, что после возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинской власти органами местного самоуправления будут руководить те, кто делал это при группировках «Л-ДНР». По его мнению, это может произойти по итогам выборов.



«Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали», - сказал глава МИДа.

Он пояснил, почему так важно провести выборы на всей территории Донбасса.



«Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена модель демократическая. Украина, как демократическое государство избрало для себя эту модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах», - заявил Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Пристайко подчеркнул невозможность назначения глав органов местного самоуправления из Киева и указал на необходимость их избрания гражданами Украины.