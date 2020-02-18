На Генассамблее ООН Украина напомнит о необходимости введения миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обратится к Генеральной ассамблее ООН, чтобы напомнить о необходимости миротворческой миссии на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.



«Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию», — сказал Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник.



Глава МИД отметил, что Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей временно неподконтрольной территорию, а не только на линии соприкосновения, как того хочет Россия.