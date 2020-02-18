ОБСЕ подтвердила ранения жителя Донецка и жительницы Перевальска

Наблюдатели ОБСЕ уточняли сообщения о том, что мужчина получил ранения в результате стрельбы в микрорайоне Трудовские неподконтрольного правительству Донецка, а также о том, что женщина получила ранения в результате взрыва гранаты в неподконтрольном Перевальске. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



16 февраля в больнице Донецка медперсонал сообщил членам патруля Миссии, что утром 15 февраля к ним поступил 61-летний мужчина с двумя пулевыми ранениями брюшной области и бедра. Супруга и приемный

сын мужчины рассказали наблюдателям, что 15 февраля мужчина был в заброшенном доме семьи, который расположен менее чем в 650 метрах от линии соприкосновения, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, чтобы покормить животных, где и получил ранения. Об этом инциденте ранее сообщала группировка «ДНР».



12 февраля медперсонал больницы в Перевальске (38 км от Луганска) сообщил наблюдателям ОБСЕ, что 9 февраля к ним поступила женщина 33 лет с осколочными ранениями ног в результате взрыва гранаты, которую бросил мужчина во время ссоры с другими мужчинами.



16 февраля наблюдатели встретились с пострадавшей у нее дома в Петрово-Красноселье (неподконтрольный правительству, 44 км от Луганска) и видели, что ее левая нога была перебинтована, а на правой ноге были следы от осколков.