Аваков призвал принять закон «о коллаборантах»

До начала деоккупации и перехода отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинских властей Верховная Рада должна принять закон «о коллаборантах». Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. <...> Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — сказал Аваков.



По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти в ОРДЛО.



«Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких. клерков. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в славянке убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование», — пояснил глава МВД.



Аваков отметил важность информирования жителей оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах в рядах группировок «ДНР» и «ЛНР».



Также глава МВД рассказал о том, как будут действовать «переходные полицейские силы» в случае деоккупации Донбасса.