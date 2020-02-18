МИД призвал международное сообщество осудить атаку боевиков в Луганской области

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Луганской области.



«Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию», — написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области.



После окончания боя в штабе ООС сообщили об одном погибшем и четырех раненых украинских военных.



Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за обострения на Донбассе.