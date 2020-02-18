Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев в учебных заведениях

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц в учебных заведениях.



Согласно информации на сайте Верховной Рады, 18 февраля документ был возвращен с подписью президента.



16 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц».



Законом вносятся изменения в законы Украины «О дошкольном образовании», «О детском питании» и «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Согласно документу, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.