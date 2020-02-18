Командира подразделения воинской части на Донетчине будут судить за избиение солдата до смерти

В Донецкой области в суд было передано уголовное производство против командира подразделения одной из воинских частей, которого подозревают в избиении солдата до смерти. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По версии следствия, в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата и он умер в госпитале.



Также следователи проверили и опровергли версию командования части, согласно которой с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай.



Обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 121) и превышение военнослужащим власти (часть 4 статьи 426-1) Уголовного кодекса направлен в суд.



