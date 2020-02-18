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Командира подразделения воинской части на Донетчине будут судить за избиение солдата до смерти

18 февраля 2020, 11:51

Командира подразделения воинской части на Донетчине будут судить за избиение солдата до смерти

В Донецкой области в суд было передано уголовное производство против командира подразделения одной из воинских частей, которого подозревают в избиении солдата до смерти. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата и он умер в госпитале.

Также следователи проверили и опровергли версию командования части, согласно которой с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай.

Обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 121) и превышение военнослужащим власти (часть 4 статьи 426-1) Уголовного кодекса направлен в суд.

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