Лутковская объяснила, почему вышла из переговоров в ТКГ

Бывшая представительница Украины в гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская рассказала, почему решила выйти из минских переговоров по Донбассу.



«Для меня камнем преткновения стала история с процедурой одновременного освобождения, когда мне пришлось на себя брать ответственность за принятие решений, на которые я не имела права. И я попросила — либо полномочия для членов в ТКГ, что достаточно сложно, либо пусть назначают представителями в подгруппы того, кто на должностях, что и было сделано», — сказала она в эфире телеканала «НАШ».



Лутковская пояснила, что у них возникла проблема с тремя людьми, которые появились в списке перед самой процедурой. «Мы не успевали по ним принимать юридические решения, которые позволяют освободить их из-под стражи. Мы их не успевали принять, потому что у человека несколько уголовных производств. По одному уголовному производству он уже осужден, и, соответственно, чтобы его оттуда освободить, нужен указ президента о помиловании. А по другому уголовному производству у него еще суды проходят. И нужно еще дополнительно решение суда, которое позволило бы ему выйти за стены изолятора. И из-за этого человека у меня может сорваться вся процедура освобождения людей», — пояснила она.



Лутковская подчеркнула, что осознавала риск и моральную составляющую. «Людей привезли, я их уже вижу, а я сейчас должна буду прервать эту процедуру и сказать, что мы не успели, поэтому двух-трех человек здесь еще нет. Я понимаю риск, моральную составляющую и понимаю, что не отдам сейчас этих людей, которых уже привезли. Но теперь нужно принимать решение, как быть с теми тремя. И я приняла. После этого я для себя решила — нужно остановиться, потому что я принимаю решения, на которые я не имею права. Это незаконное решение, я — юрист, и я понимаю последствия», — сказала она.



Ее место в гуманитарной подгруппе ТКГ занял генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. Лутковская считает это решение правильным, так как «он может использовать мандат своей должности для принятия соответствующих решений».



Также она назвала «прекрасным решением», если представитель в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в итоге станет еще и министром по делам оккупированных территорий, как и было анонсировано.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.