Кремль хочет выяснить детали боестолкновения на Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения на Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы», — приводит его слова ТАСС.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области.



После окончания боя в штабе ООС сообщили об одном погибшем и четырех раненых украинских военных.



Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за обострения на Донбассе.