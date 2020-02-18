Киев исключил участие «Л-ДНР» в совместном патрулировании

В совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие боевики группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности», — сказал он во время брифинга в Киеве.



По словам Данилова, в патрулировании смогут участвовать представители громад, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Также в состав патрулей войдут представители Украины, ОБСЕ или другой международной организацией, добавил Данилов.



Возможность участие представителей «ДНР» и «ЛНР» в совместном патрулировании также исключил глава МВД Арсен Аваков.

Предложение о совместных патрулях на границе, в которые войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Зеленский не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании.



Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что тема совместного патрулирования границ на Донбассе в рамках подготовки к местным выборам «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Он считает, что в этом вопросе может помочь опыт Хорватии.



В Кремле заявили, что идею Зеленского о совместном патрулировании надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР».