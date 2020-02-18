ГБР задержало экс-бойца «Омеги» по подозрению в убийстве участника Майдана

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство бывшему бойцу спецподразделения МВД «Омега».



Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следствием установлено, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец «Омеги», действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единое боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении безоружных людей на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.



В результате выстрелов спецназовец ранил одного из митингующих, а в еще одного совершил смертельный выстрел, добавили в ГБР.



17 февраля 2020 года бывший спецназовец был задержан и ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Бывшему бойцу «Омеги» инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия; законченное покушение на умышленное убийство; умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц.