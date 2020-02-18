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СНБО передал Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны

18 февраля 2020, 16:58

СНБО передал Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны

Во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны была одобрена и предложена президенту для утверждения Стратегия нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В то же время Данилов отметил, что Стратегия — это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», — сказал он.

Также Данилов отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.

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