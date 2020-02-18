Аваков: По каждому пропавшему без вести на Донбассе продолжается следствие

Министерство внутренних дел Украины продолжает вести следственные действия, направленные на розыск пропавших без вести в зоне боевых действий на Донбассе, и идентификацию погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



«Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести», - заявил министр во время встречи с матерями пленных, представителями общественной организации «Берегиня» и Николаем Колесником, который возглавляет рабочую группу по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников.



По данным министерства внутренних дел, экспертная служба МВД продолжает работу по идентификации тел погибших. На сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК-профилей, которые принадлежат 1021 человеку.



Аваков также отметил, что за помощью в МВД Украины обращаются также матери пропавших с неподконтрольных территорий и из России.



«Конечно, украинские бойцы в приоритете. Мы должны помочь каждой семье, в которой есть пропавшие без вести или погибшие», - подчеркнул министр.