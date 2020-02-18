Аналитики подсчитали, какой рост ВВП ожидает Украину после реинтеграции Донбасса

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить до 1,5 процентного пункта (п.п.) к росту ВВП Украины на протяжении двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете.



«Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления», - цитирует отчет «Интерфакс-Украина».



По мнению аналитиков, постконфликтное восстановление могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.



«Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%», - поясняется в отчете.

По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП в первый же год на 0,5 процентного пункта.

Согласно оценке Госстата, рост валового внутреннего продукта Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%. В начале февраля-2020 Минэкономики также оценило рост экономики Украины в минувшем году в 3,3%, а в четвертом квартале – в 2,1%.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение следующих пяти лет.