Данилко опроверг антиукраинские высказывания в сети от его имени

Украинский артист Андрей Данилко (сценический образ «Верка Сердючка») опроверг высказывания, которые распространяют в сети и СМИ от его имени.



На своей странице в Instagram Данилко выложил пример слов, произнесенных якобы им. Артист уверяет, что не имеет никакого отношения к данным высказываниям антиукраинского характера.



Данилко призвал всех быть бдительными и не поддаваться на провокации.



В фейковых публикациях от имени Данилко говорится о «разврате и лжи, которые стали нормой, позоре, который становится гордостью, упадок – достижением» и так далее.



Среди источников, распространяющих данную информацию, есть также страница экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Attention! FAKE! Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 18 Фев 2020 в 3:45 PST