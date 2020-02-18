Данилко опроверг антиукраинские высказывания в сети от его имени

Украинский артист Андрей Данилко (сценический образ «Верка Сердючка») опроверг высказывания, которые распространяют в сети и СМИ от его имени.
На своей странице в Instagram Данилко выложил пример слов, произнесенных якобы им. Артист уверяет, что не имеет никакого отношения к данным высказываниям антиукраинского характера.
Данилко призвал всех быть бдительными и не поддаваться на провокации.
В фейковых публикациях от имени Данилко говорится о «разврате и лжи, которые стали нормой, позоре, который становится гордостью, упадок – достижением» и так далее.
Среди источников, распространяющих данную информацию, есть также страница экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в Facebook.
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