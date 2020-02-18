Известно имя погибшего военного на Луганщине

Во время наступления боевиков в Луганской области днем 18 февраля погиб гранатометчик Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев. Об этом сообщили его сослуживцы.



«Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи хутора Вольного, к сожалению, 72-я бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича», - говорится в сообщении бригады в Facebook.



Хитайлов родом из села Выришальное на Полтавщине, в рядах Вооруженных сил служил по контракту с апреля 2019 года.

Незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала суток. Почти все обстрелы были в Луганской области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения.