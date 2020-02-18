Россия на Совбезе ООН обвинила во лжи всех, кто поддерживает Украину

Россия в очередной раз заявила, что не является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, а значит у нее нет обязанностей согласно Минским договоренностям. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 18 февраля.



«Сторона договора не Украина и Россия, а Украина и республики Донбасса», - сказал он.



Небезя сообщил, что Россия выступает против того, чтобы заменить Минские соглашения другими документами – она не приемлет смену «минской риторики» в том числе «нормандской». По словам российского представителя, «нормандская» встреча была создана для поддержки выполнения Минских соглашений.



Небензя заявил, что результат будет достигнут после «безусловного выполнения комплекса мер», поочередность пунктов которого не может быть изменена.



Представитель России предупредил, что все выступающие после него, высказавшись в поддержку Украины обманут европейское сообщество, так как Москва считает Киев виновным в невозможности достичь мира на Донбассе.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.