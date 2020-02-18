Обсуждение совместных патрулей и эскалация на Донбассе. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

В Киеве перенесена презентация Национальной платформы примирения и единства, анонсированная на 19 февраля. В пресс-службе советника секретаря СНБО Сергея Сивохо сообщили, что мероприятие перенесено на неопределенный срок в связи с обострением конфликта на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский уверен, что бой в Луганской области 18 февраля не изменит курс на установление мира.



Россия в очередной раз заявила, что не является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, а значит у нее нет обязанностей согласно Минским договоренностям. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 18 февраля.



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после деоккупации Донбасса МВД совместно с миссией ОБСЕ и представителями местных громад создадут «переходные совместные полицейские силы», целью которых будет поддерживание правопорядка до начала функционирования украинских органов власти.



В совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие боевики группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильным предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией на Донбассе. Но сам Волкер не верит, что подобные патрули появятся.



Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова, который был куратором группировок «Л-ДНР» на Донбассе.



Боевые действия



Незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе к вечеру. Почти все обстрелы были в Луганской области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения.



Наблюдатели ОБСЕ уточняли сообщения о том, что на прошлой неделе (10-16 февраля) мужчина получил ранения в результате стрельбы в микрорайоне Трудовские неподконтрольного правительству Донецка, а также о том, что женщина получила ранения в результате взрыва гранаты в неподконтрольном Перевальске.



В «ЛНР» заявляют, что мирный житель поселка Голубовское на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области был тяжело ранен 18 февраля в результате обстрела.

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