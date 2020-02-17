Мэр Донецка Лукьянченко снова появился на заседании глав украинских городов

Фото: auc.org.ua

Городской голова Донецка Александр Лукьянченко в очередной раз был замечен в Киеве на ежегодном заседании Ассоциации городов Украины. На фото, которое опубликовал 18 февраля экс-мэр Покровска, народный депутат Руслан Требушкин, за столом среди других глав украинских городов также присутствовал Лукьянченко.

С начала конфликта на Донбассе Александр Лукьянченко воздерживается от общения с прессой и почти не появляется на публичных мероприятиях. В 2017 году его заметили на мероприятии в компании мариупольского мэра Вадима Бойченко.

Городской голова Донецка в 2014 году после угроз в свой адрес со стороны членов незаконных вооруженных формирований покинул город.