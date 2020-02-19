ООН: На Донбассе погибли 27 мирных жителей за год

В результате вооруженного конфликта в Донбассе за 2019 год погибли 27 гражданских, еще 140 получили ранения. Такие данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека озвучила Розмари Дикарло, заместитель генсека ООН по политическим вопросам во время заседания Совбеза ООН.



Согласно этим данным, 63% жертв пострадали от обстрелов, 35% — от мин



Такое количество жертв на 40% ниже по сравнению с 2018 годом, указали в ООН. «Это самые низкие цифры о жертвах среди гражданского населения за весь период конфликта. Мы приветствуем это, но подчеркиваем, что полное и всестороннее прекращение огня является лучшим способом избежать жертв среди гражданского населения», — отметила Дикарло.



Она добавила, что гуманитарные организации продолжают оказывать помощь людям в зоне конфликта. По оценкам, с 2014-го ежегодно ООН и другие организации помогали миллиону людей, однако это менее трети от количества жителей, нуждающегося в помощи.



«В плане гуманитарного реагирования на 2019 год был острый дефицит финансирования, план на 2020 год требует 158 миллионов долларов для того, чтобы оказать помощь двум миллионам людей», — добавила заместитель генсека ООН.