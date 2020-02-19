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Страны Запада в ООН призвали РФ вывести войска из Донбасса и соблюдать Минские соглашения

19 февраля 2020, 10:38

Страны Запада в ООН призвали РФ вывести войска из Донбасса и соблюдать Минские соглашения

США на заседании Совета Безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами «нормандской четверки» в Париже. Об этом сказала и.о. заместителя представителя США при ООН посол Черит Норман Шале во время заседания Совбеза.

Соединенные Штаты также призывают Россию выполнять меры, изложенные на недавнем саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже, незамедлительно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, включая открытие новых гражданских пунктов пропуска, разведение военных сил в районах с наибольшей гуманитарной значимостью и имплементацию мер поддержки прекращения огня.

«США подчеркивают нашу однозначную позицию относительно Украины. Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией», — подчеркнула Шале.

Также в поддержку Украины выступили нынешние члены Совета безопасности ООН: Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.

«Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в совместном заявлении этих стран ЕС, передает «Укринформ».

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку группировок «ДНР» и «ЛНР», нарушает фундаментальные принципы международного права, в результате чего 3,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Результаты саммита в «нормандской формате» 9 декабря 2019 должны лежать в основе дальнейшей работы по решению конфликта, уверены страны-заявители.

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18 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.

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