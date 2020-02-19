В Кремле не назвали новое место работы Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, где дальше собирается работать Владислав Сурков, который покинул поста помощника президента.



«У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — приводит слова Пескова «РИА Новости».



При этом он выразил уверенность в том, что «многолетний опыт и талант» Суркова «найдет свое применение».



Журналисты спросили у Пескова, будет ли связано последующее назначение Суркова с Украиной. «Я не берусь что-то прогнозировать, просто здесь никаких нет сомнений, что он может быть задействован на самых разных направлениях, не только на украинском», — ответил пресс-секретарь президента РФ.



Также Песков отметил, что не знает причин ухода Суркова и предложил спросить его об этом напрямую. Он отметил, что российский президент Владимир Путин недавно встречался с Сурковым и последний ушел в отставку по собственному желанию.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. О решении Суркова уйти в отставку стало известно 25 января.



11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.



24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».



Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.