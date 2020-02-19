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Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО до 2025 года

19 февраля 2020, 15:24

Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО до 2025 года

Кабинет министров утвердил концепцию Государственной программы обеспечения реализации права на жилье участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц на период до 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства.

Согласно проекту распоряжения Кабмина, программа предусматривает оценку количества необходимого жилья и возможностей по его приобретению как у экономически активных лиц, так и нетрудоспособных граждан, внедрение нового финансово-инвестиционного и кредитно-финансового механизма господдержки, внедрение программ обеспечения жильем, софинасирование строительства жилья в виде государственно-частного партнерства.

Также в приоритете задач программы — строительство арендного жилья по модели поэтапного финансирования фактически выполненных работ для передачи его в средне- и долгосрочное пользование без передачи права собственности на льготной основе.

По данным правительства, для решения жилищных проблем семей участников АТО/ООС и переселенцев необходимо 189 миллиардов гривен.

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