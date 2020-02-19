Франция проинвестирует железнодорожное сообщение на Луганщине

Франция намерена инвестировать в Луганскую область более 100 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации по итогам встречи глав ЛОГА Сергея Гайдая и посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

Среди прочего они обсудили возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения на Луганщине. Инвестиции пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое соединит ветку «Лантратовка - Кондрашевская-Новая» к всеукраинской сети.

Кроме того, на встрече стороны договорились о электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.

«Диалог с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным», - добавил Этьен де Понсен.