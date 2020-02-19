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Министр прокомментировал ситуацию с телеканалом «112 Украина» и новым каналом для Донбасса и Крыма

19 февраля 2020, 22:00

Министр прокомментировал ситуацию с телеканалом «112 Украина» и новым каналом для Донбасса и Крыма

Министр молодежи. Культуры и спорта Владимир Бородянский заявляет, что только сегодня, 19 февраля, узнал из СМИ о привлечении ведущих телеканала «112 Украина» к консультированию нового украинского телеканала для жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в эфире «Громадського».

«О том, что эти два человека консультируют канал, я узнал сегодня», - отметил Бородянский.

По его словам, министерство не вмешивается в деятельность телеканала - не указывает, кого стоит нанимать на работу.

Бородянский сообщил, для него главное, чтобы люди, которые работают на телеканале для оккупированных территорий, придерживались «этических кодексов». Сам Бородянский отметил, что давно не смотрел телеканал «112 Украина».

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли государственный телеканал консультировать представители «пророссийского телеканала», министр ответил: «Если люди занимались антиукраинской деятельностью, то они должны нести за это наказание и не имеют права работать в органах государственной власти».

Министр отметил, что конкурс на должность руководителя этого телеканала не был объявлен из-за бюрократических процедур.

«Сегодня я подписал соответствующий документ и будет объявлен», - добавил Бородянский.

Ведущие ток-шоу на телеканале «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец проводят консультации с журналистами нового государственного телеканалу для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV.

Телеканал «112 Украина» связан с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Формально канал принадлежит соратнику Медведчука по ОПЗЖ депутату Тарасу Козаку.

Запуск гостелеканала для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса был отложен с 15 февраля на 1 марта. Также пока неизвестно название нового вещателя и состав руководителей.

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