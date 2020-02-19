Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

США на заседании Совета безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами «нормандской четверки» в Париже. Также в поддержку Украины выступили нынешние члены Совета безопасности ООН: Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.



Дата новой встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, Россия) пока не определена, заявила заместительница официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



В Кремле пока не сообщают, где собирается работать Владислав Сурков, который покинул пост помощника президента РФ.



Боевые действия



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными. Он отметил, что во время массированного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований один из наблюдательных постов был оставлен украинскими военными на время.



Новые участки разведения сил и техники на линии разграничения сторон на Донбассе окончательно еще не согласованы, сообщил министр обороны. Он также рассказал, что на Донбассе в данный период находятся более 25 тысяч российских военных.



В результате вооруженного конфликта в Донбассе за 2019 год погибли 27 гражданских, еще 140 получили ранения. Такие данные озвучили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2,3 тысяч взрывов в Луганской области утром 18 февраля, когда боевики атаковали позиции украинских подразделений.



Общество



Очередной мощный подземный толчок произошел в неподконтрольной украинским властям Макеевке в ночь на 19 февраля.



Экономика



На подконтрольной группировке «ДНР» территории на начало февраля сложилась критическая ситуация с невыплатой зарплаты работникам «бюджетной сферы».

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