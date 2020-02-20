На Донбассе зафиксировали 11 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперов.



Огонь велся в районе Марьинки, Лебединского, Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского, Орехово.



С началом текущих суток боевики из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли военных у Новомихайловки. По сообщею штаба, потерь нет.