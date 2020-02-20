ООС: У Станицы Луганской найден российский снаряд. Такого нет на вооружении ВСУ

На участке разведения войск в районе Станицы Луганской украинские саперы нашли снаряд российского производства, которого нет на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что это термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В 2003 года выпуска. «Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ», — подчеркивается в сообщении.



Прокуратура Луганской области задокументировала факт находки. Полученные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по части 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны), части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.



В дальнейшем вещественные доказательства будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности России в вооруженном конфликте на территории Украины.