Бородняский рассказал о помощи «Битвы экстрасенсов» в расследовании преступлений

Министр культуры Владимир Бородянский рассказал, что благодаря телешоу «Битва экстрасенсов», которое выходит на телеканале СТБ, которым он управлял, было раскрыто много уголовных дел.



«Битва экстрасенсов» — это один из проектов, который привлекал большую аудиторию <...> и можно по-разному оценивать — шлак, не шлак, но благодаря в том числе «Битве экстрасенсов», или только «Битве экстрасенсов», было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем», — сказал министр в интервью «Громадському».



После уточняющего вопроса Бородянский настоял, что такие случаи действительно были и именно благодаря экстрасенсам, но назвал себя «слабо верующим» человеком.



Он подчеркнул, что шоу «Битва экстрасенсов» является коммерчески успешным продуктом, так как в обществе есть большой интерес к экстрасенсам, вызванный неудовлетворенностью спроса на справедливость.