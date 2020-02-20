Суд отложил рассмотрение дела бывшего «министра ДНР»

Судебное заседание, на котором должны были рассмотреть освобождение от уголовной ответственности «экс-министра угольной промышленности ДНР» Игоря Ивакина отложили до 12 марта.



Об этом «Украинской правде» сообщила судья-спикер Жовтневого районного суда Мариуполя Татьяна Федоренко.



Рассмотрение дела отложено до 9:30 12 марта. Судебное заседания 19 февраля не состоялось.



Судья-спикер не смогла объяснить, почему перенесли заседание, отметив, что ей надо время, чтобы выяснить причину.



В материалах дела, которые были опубликованы 11 февраля, указано, что прокуратура будет ходатайствовать об освобождении Ивакина от уголовной ответственности.

29 января СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела «экс-министра ДНР» Игоря Ивакина на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.



При этом из публикаций Ивакина в Facebook стало понятно, что он покинул Донецк уже давно и живет в подконтрольном Украине Мариуполе.