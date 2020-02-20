Сегодня в Алчевске состоялись похороны боевика группировки «ЛНР» Антона Коровина, который погиб во время боя 18 февраля. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



Отмечается, что прощание с Коровиным состоялось в Голубовке (Кировск).



По информации сепаратистских пабликов, Коровин родом из Минска, воевал в батальоне «Призрак». На Донбасс приехал в 2014 году.



Также накануне в Перми (РФ) состоялись похороны российского боевика «ЛНР» Никиты Бурыгина. Отмечается, что он погиб в результате обстрела 7 февраля.

Скриншот: Луганск 24