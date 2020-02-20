СБУ выясняет, кто отправил от имени Минздрава письма про коронавирус в Украине

Служба безопасности Украины в срочном порядке занялась расследованием фейковой рассылки от имени министерства здравоохранения Украины. Речь идет о письмах с неправдивой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19 (коронавирус).



«Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя», - сообщает пресс-центр СБУ.



В спецслужбе добавили, что специалисты исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Украинцев из китайского города Ухань вывезли чартерным самолетом SkyUP. Лайнер вылетел в 00:30 20 февраля по местному времени. Около 9:40 по киевскому времени самолет сел в Борисполе для дозаправки. Затем лайнер совершил перелет в Харьков, откуда эвакуированных доставят автобусами в санаторий Нацгвардии в Полтавской области.



В Украину прибыли 72 эвакуированных из Уханя человека (45 граждан Украины и 27 иностранцев — граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что безотлагательно вылетает в Новые Санжары Полтавской области, где будет работать оперативный штаб правительства и куда доставляют эвакуированных граждан из Китая, против чего протестуют местные жители.