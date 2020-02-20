На Донетчине от выстрела скончался работник фискальной службы

В Донецкой области сотрудник регионального управления государственной фискальной службы Украины совершил самоубийство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, мужчина выстрелил в себя из табельного оружия на рабочем месте.



«По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводится первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия», - говорится в сообщении прокуратуры.



По данным СМИ, это произошло в Мариуполе.