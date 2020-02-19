Под Офисом президента митингующие призвали Зеленского не уступать Путину

В Киеве, у входа в Офис президента Украины активисты провели акцию в память о погибших участниках событий Майдана 2014 года, а также призвали главу государства Владимира Зеленского не идти на уступки России.

Участники акции требуют наказать людей, причастных к конфликту на Донбассе. Еще одно требование митингующих – не проводить местные выборы на Донбассе. Третьим требованием активисты назвали отставку нового главы Офиса президента Андрея Ермака. Также митингующие призвали усилить санкции против России и прекратить разведение войск на Донбассе.

Участники акции скандируют «Россия – это враг».

На Майдане в Киеве 20 февраля украинцы чтят День Героев Небесной Сотни.