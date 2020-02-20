Жители Торецка уже неделю ждут воду в кранах

Жители Торецка (Донецкая область) около недели получают воду по графику из-за аварии на водопроводе «Горловка-Торецк». Ремонтной бригаде «Воды Донбасса» пришлось дожидаться разминирования территории, гарантий безопасности и «тишины» у линии соприкосновения, так как иначе есть риск пострадать от обстрела.



Порыв произошел в районе шахты «Южная» 13 февраля. На аварийном участке изначально утекало примерно 300 кубометров воды в час. Чтобы котельные работали без перебоев, давление воды на отдаленные районы города снизили.



Во вторник, 18 февраля, командование операции Объединенных Сил предоставило гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на указанном водопроводе. На следующий день гарантии безопасности предоставили незаконные вооруженные формирования. Утром 20 февраля ремонтная бригада приступила к восстановительным работам.

Бригада ремонтников успела лишь оценить объем предстоящей работы. На четверг, 21 февраля, запланирован ремонт водопроводной трубы.