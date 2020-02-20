Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день

20 февраля 2020, 23:35

Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок «Л-ДНР», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Боевые действия

На участке разведения войск в районе Станицы Луганской украинские саперы нашли снаряд российского производства, которого нет на вооружении Вооруженных сил Украины.

Члены незаконных вооруженных формирований 20 февраля вернули украинским военным тело Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля в Луганской области.

Общество

Пять горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на так называемом частном угледобывающем предприятии ФЛП «Оглода» (копанке) в неподконтрольном украинским властям Шахтерске.

Пять человек погибли на территории, подконтрольной группировке «ДНР» от свиного гриппа (H1N1) с начала года.

Около 50 школ на подконтрольной «ДНР» территории закрыты на карантин из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Права человека

«МГБ» при группировке «ЛНР» задержала жителя Луганска Александра Пожидаева, обвинив в работе на Службу безопасности Украины.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
13:35
В «ДНР» заявили о закрытии более 50 школ на карантин
11:07
«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года
08:44
На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали
23:28
Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день
22:44
Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных
14:32
В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»
10:13
Трое детей пострадали в ДТП в Макеевке
09:38
В Макеевке произошел очередной подземный толчок
08:39
ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области
23:47
Обсуждение совместных патрулей и эскалация на Донбассе. Главное за день
14:52
«ЛНР» заявила о ранении мирного жителя
10:25
Штаб ООС назвал потери в результате боя на Луганщине
09:26
ОБСЕ подтвердила ранения жителя Донецка и жительницы Перевальска
все новости
00:33
В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
22:45
Жители Торецка уже неделю ждут воду в кранах
22:11
Под Офисом президента митингующие призвали Зеленского не уступать Путину
21:51
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче Лиги Европы
21:07
На Донетчине от выстрела скончался работник фискальной службы
20:16
У OLL.TV произошел сбой во время показа матча «Шахтера»
20:09
Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары, местные жители протестовали
19:15
Пристайко: Голос переселенцев из Донбасса должен быть услышан в Минске
18:10
СБУ выясняет, кто отправил от имени Минздрава письма про коронавирус в Украине
17:08
Боевики на Луганщине отдали тело погибшего украинского военного
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
16:10
Суд отложил рассмотрение дела бывшего «министра ДНР»
15:30
Глава ГБР выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана
14:57
Бородняский рассказал о помощи «Битвы экстрасенсов» в расследовании преступлений
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция