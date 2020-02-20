Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок «Л-ДНР», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Боевые действия



На участке разведения войск в районе Станицы Луганской украинские саперы нашли снаряд российского производства, которого нет на вооружении Вооруженных сил Украины.



Члены незаконных вооруженных формирований 20 февраля вернули украинским военным тело Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля в Луганской области.



Общество



Пять горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на так называемом частном угледобывающем предприятии ФЛП «Оглода» (копанке) в неподконтрольном украинским властям Шахтерске.



Пять человек погибли на территории, подконтрольной группировке «ДНР» от свиного гриппа (H1N1) с начала года.



Около 50 школ на подконтрольной «ДНР» территории закрыты на карантин из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.



Права человека



«МГБ» при группировке «ЛНР» задержала жителя Луганска Александра Пожидаева, обвинив в работе на Службу безопасности Украины.

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