Путин заявил, что не смотрел сериал «Слуга народа». Допускает договоренность «о мире, о дружбе» с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что не смотрел сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.



На уточняющий вопрос, видел ли он хотя бы фрагмент, где «президент Голобородько выбирает часы, как у Путина», президент РФ ответил: «Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает».



На вопрос, есть ли вероятность, что он договорится с Зеленским «о мире, о дружбе», Путин этого не исключил.



«Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу», — сказал российский лидер.



По словам Путина, то что Украина и Россия сейчас не друзья — это потеря. При этом он в очередной раз заявил, «что мы один и тот же народ».