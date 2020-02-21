Опрос: Более 60% украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Уровень доверия украинцев к правительству и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тех, кто не доверяет. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.



Уровень доверия украинцев к правительству и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тех, кто не доверяет. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.



Полностью поддерживают деятельность правительства 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия — 34%, не поддерживают — 51%. Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия — 29,5%, не поддерживают — 52%.



Доверяют же правительству 28% опрошенных, не доверяют — 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% респондентов, не доверяют — 63%.

«Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%», — отмечают социологи.



Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии «Слуга народа» доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь» — соответственно 11% и 88%, партии «Европейская солидарность» — соответственно 8% и 89%, «Батькивщина» — соответственно 18,5% и 75%.



Исследование было проведено с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.