Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским и не знает о шутке про «хубло»

Президент России Владимир Путин заявил , что не смотрел сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.



«Я не смотрел [этот сериал]», — сказал Путин в интервью ТАСС.



На уточняющий вопрос, видел ли он хотя бы фрагмент, где «президент Голобородько выбирает часы, как у Путина», президент РФ ответил, что «не знает ни Голобородько, ни кто там чего выбирает».

В прошлом году российский телеканал ТНТ вырезал шутку из серии сериала «Слуга народа». По сюжету, герой Зеленского — новоизбранный президент Василий Голобородько — говорит фразу «Путин — хубло», выбирая часы и останавливаясь на швейцарской марке Hublot. В итоге сериал был снят с эфира после одного дня показа.