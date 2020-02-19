В России приговорили экс-министра обороны Украины Гриценко к 6 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии бывшего министра обороны Украины, политика Анатолия Гриценко «за призывы к терактам в России через СМИ». Об этом сообщает «РИА Новости».



Российский прокурор просил приговорить Гриценко к девяти годам колонии. Также прокурор попросил «после освобождения» на четыре года запретить украинскому политику заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете».



Процесс во Втором западном окружном военном суде в Москвы проходит заочно, так как Гриценко находится в Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.



По данным Следственного комитета РФ, политик находится в международном розыске, однако накануне адвокат Гриценко Дмитрий Динзе огласил ответ Интерпола, из которого следует, что международная полиция не будет участвовать в этом деле.

Поводом для уголовного дела в России послужили высказывания Гриценко в эфире украинских СМИ.



По версии следствия, 16 июля 2014 года Гриценко во время видео-конференции ТСН выступил с публичным призывом к осуществлению терактов на территории России путем подрыва железнодорожных поездов.



2 июля 2017 года Гриценко в эфире канала «112 Украина», комментируя убийство в Киеве разведчика Максима Шаповала, заявил, что этом виноваты спецслужбы России и нужно отвечать аналогично. Сам Гриценко виновным себя не считает.